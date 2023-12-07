Втрати армії рф на Авдіївському озвучили в Силах оборони. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n190110-vtraty-okupantiv-na-avdiyivskomu-napryamku-ozvuchyly-v-sylah-oborony.html

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Втрати армії російської федерації за майже два місяці спроб оточити Авдіївку нараховують вже понад 15 тис. окупантів.

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Ймовірно, втрати загиблими та пораненими вже нараховують майже 20 тис. солдатів та офіцерів. Також під час спроб захопити Авдіївку ворог втратив вісім літаків Су-25 та понад 600 одиниць техніки. Це приблизні цифри. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі «Громадського радіо».

Мабуть, вже наближаються до 20 тис. Це загальні втрати: і мертві, і поранені… За три дні буде два місяці, як ворог активно намагається захопити Авдіївку, — зазначив він.

За словами речника, упродовж доби росіян провели 34 атаки на Авдіївському напрямку. На цій ділянці фронту тривають жорсткі бої, але «не можна сказати, що там щось захоплено».

Нагадаємо, 7 грудня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що головним об'єктом зусиль російських військ залишається Авдіївка, яку росіяни й надалі намагаються оточити. Саме поблизу Авдіївки відбулася понад третина всіх бойових зіткнень, яких за добу було 91. Також активними були бойові дії на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Марʼїнському, Запорізькому напрямках.

Джерело: «Громадське радіо»