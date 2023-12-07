Головним обʼєктом зусиль військ рф залишається Авдіївка - ситуація на фронті

https://racurs.ua/ua/n190097-golovnym-ob-iektom-zusyl-viysk-rf-zalyshaietsya-avdiyivka-sytuaciya-na-fronti.html

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Головним обʼєктом зусиль військ рф залишається Авдіївка, яку вони далі намагаються оточити.

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Про це повідомив зранку 7 грудня Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, — вказано в ранковому зведенні.

Саме поблизу Авдіївки відбулася понад третина всіх бойових зіткнень, яких за добу було 91. Також активними були бойові дії на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Марʼїнському, Запорізькому напрямках.

Іван Шевцов, начальник прес-служби бригади «Сталевий кордон» розповів для «Радіо Свобода», що Лимано-Куп'янський напрямок — все ще одна з найгарячіших точок. За добу московити штурмували тут 14 разів.

Синьківка — найбажаніша точка, сюди росіяни кидають найбільше сил, — каже Шевцов.

Тактика армії рф залежить від погоди. У дощ техніку вони не застосовують, у морозну погоду їй просуватися легше.

За добу ЗСУ тут знищили 37 одиниць техніки та убили чи поранили 324 окупанти.

Куп’янськ хотіли захопити до кінця осені. Плани в росіян ті самі: вийти біля Лиману на адмінмежу Луганщини, а на Харківщині вийти на межу річки Оскіл. Проти українських підрозділів зосереджено тут 100 тис. особового складу армії рф, — повідомив прес-офіцер.

У Генштабі кажуть, що Сватівському відтинку ворог проводить штурмові дії біля Лиману Першого. Біля Іванівки Силам оборони вчергове вдалося відбити позиції. Ворог хоч і має глобальну перевагу, але конвертувати в результат її не може.

Паблік Deep State написав 7 грудня, що на Бахмутському напрямку на днях московити силами близько шести рот атакували в районі Спірного, успіху не мали. Тривають зіткнення біля Хромового, західніше Бахмута, біля Кліщіївки та Андріївки. Змін не зафіксовано.

Авдіївський відтинок — ворог продовжує наступати по посадках біля Степового. Армія рф ввела 30 омсбр, яка намагалася атакувати АКХЗ, але отримала гідну відсіч. Водночас ворог лізе й далі на «промку» з метою витіснити наші сили з неї. Також тривають атаки ворога з Водяного в бік Тоненького.

Запорізький відтинок — ворог проводить розвідку боєм західніше Роботиного, в хід вже починають йти колони техніки. Ціль зрозуміла — зрізати виступ наших сил.

Таврійський відтинок — без змін. Кацапи б’ють артилерією та КАБами не тільки по Кринках, а й по селах на правому березі. Інформація про зміни в керівному складі ворожої «гв днєпр» підтвердити поки що не можемо, як і спростувати.

У Deep State констатують, що ворог дещо збавив темп, закріплюючись на зайнятих позиціях. Проте наявні сили та резерви дозволять найближчі місяці зберігати інтенсивність боїв на доволі сталому рівні, в тому числі на Авдіївському виступі, куди вводяться все нові та нові резерви, в тому числі із зеків-шойгістів, які вчора ще були ув’язненими, а сьогодні вже в складі їх бригад.