Виктор Орбан назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира». Фото:

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову зробив скандальну заяву про Україну.

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Чиновник вкотре наголосив, що виступає проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, оскільки «країна не готова до цього». Також він заявив про масштабну корумпованість української влади. Про це Орбан розповів під час візиту до Парижу, пише Le Point.

Україна відома як одна з найбільш корумпованих країн світу. Ми не можемо схвалити рішення про початок переговорів про вступ, — зазначив він.

За словами угорського прем'єра, прийняття України до ЄС нібито означатиме додаткові витрати для бюджету Євросоюзу і серйозні наслідки для аграрної політики. Наголосив, що якщо українському сільському господарству дозволити увійти в європейську аграрну систему, то вона «буде знищена вже наступного дня».

Без трансформації нашої системи сільськогосподарських субсидій ми не зможемо їх впустити. Наслідки будуть жахливими, — заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Євросоюзу відкласти питання членства України на 5−10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Джерело: Le Point