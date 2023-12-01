В Орбана з'явилася нова ідея щодо переговорів України про вступ до ЄС

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Угорщина не ветуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, бо правилами не передбачена така можливість. Натомість Будапешт пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14—15 грудня.

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Орбан заявив, що запропонував Євросоюзу відкласти питання членства України на 5−10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Наперед зрозуміло, що згоди серед країн не буде, — заявив Орбан в ефірі Kossuth Radio.

За словами Орбана, членство України в ЄС «сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини». Він також вважає, що в блоці немає єдиної думки щодо цього, тому тему навіть не варто ставити до порядку денного.

Головною перешкодою для вступу України угорський прем'єр вважає війну:

Україна перебуває у стані війни, тому її правова система інша. Ми не знаємо, наскільки велика її територія, скільки населення, оскільки її мешканці постійно тікають.

Замість переговорів про членство Орбан пропонує укласти з Україною угоду про стратегічне партнерство на 5−10 років, а «коли ми побачимо, що можемо співпрацювати», повернутися до питання переговорів.

Ми дали Україні багато грошей, через це європейські економіки перебувають у поганому стані. ЄС відправляє гроші вагонами в Україну, щоб українська армія перемогла на передовій. Але вона не виграє, і я не впевнений, що якщо ми пошлемо більше грошей, вона виграє. Давайте витрачати гроші не на війну, а на мир та припинення вогню. Друге питання: якщо ми хочемо давати гроші, звідки ми їх даємо? З бюджету ЄС чи окремого фонду, який буде створено міжурядовою угодою? Я підтримую останнє, — сказав Орбан.

Напередодні в його канцелярії також говорили, що Угорщина не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, виділення їй 50 млрд євро та постачання зброї.