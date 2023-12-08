Верховная Рада частично отменила «правки Лозового» в законе о независимости САП. Фото:

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«Правки Лозового» в межах законопроекту № 10060 про реформу САП не були повністю скасовані.

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Народні депутати 8 грудня ухвалили в цілому законопроект про зміни до законодавства щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В документі були скасовані деякі норми щодо «правок Лозового», але дуже частково. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Як поінформувала в соцмережах парламентар Ірина Геращенко, були скасовані поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри. На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, але тепер ці обмеження скасували й розслідування може тривати безтерміново.

У Центрі протидії корупції заявили, що правоохоронний парламентський комітет, який готував порівняльну таблицю до законопроекту, лишив у документі ключову норму «правок Лозового» — п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Фахівці зазначили, що без її скасування інші зміни не мають рації.

Нагадаємо, 8 грудня нардепи підтримали в цілому законопроект про зміни до законодавства щодо посилення самостійності САП. Цим документом Антикорупційну прокуратуру виводять зі структури Офісу генерального прокурора та організовують в окремий орган прокуратури.