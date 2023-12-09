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Памятник Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве. Фото: КГГА
Демонтаж памятника Щорсу начали в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n190157-demontaj-pamyatnika-schorsu-nachali-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
Пам’ятник Миколі Щорсу в Києві почали демонтувати.
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Роботи з демонтажу, які виконують столичні комунальні служби, розпочали в суботу вранці, 9 грудня. З монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, раніше зняли охоронний статус. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.
Оскільки демонтаж конструкції не такий вже й простий, то столична влада попередила водіїв про можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.
Демонтований монумент Щорсу зберігатимуть у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
Нагадаємо, 10 листопада Кабмін ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також низці інших російських і радянських діячів. Вже 15 листопада пам’ятник Пушкіну в Києві демонтували.
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