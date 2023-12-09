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Ракурс
Пам'ятник Миколі Щорсу почали демонтувати у Києві. Фото: КМДА

Демонтаж пам’ятника Щорсу розпочали у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

9 гру 2023, 09:19
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Пам’ятник Миколі Щорсу в Києві почали демонтувати.


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Роботи з демонтажу, які виконують столичні комунальні служби, розпочали в суботу вранці, 9 грудня. З монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, раніше зняли охоронний статус. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.

Оскільки демонтаж конструкції не такий вже й простий, то столична влада попередила водіїв про можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Демонтований монумент Щорсу зберігатимуть у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Пам'ятник Миколі Щорсу почали демонтувати у Києві. Фото: КМДА

Пам'ятник Миколі Щорсу почали демонтувати у Києві. Фото: КМДА

Нагадаємо, 10 листопада Кабмін ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також низці інших російських і радянських діячів. Вже 15 листопада пам’ятник Пушкіну в Києві демонтували.

Джерело: Ракурс


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