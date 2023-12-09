Роботизовані системи Milrem Robotics. Фото:

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Україна та Естонія налагодять спільне виробництво роботизованих оборонних систем нового покоління.

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Акціонерне товариство «Укроборонпром» та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про виробництво роботів. Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, що відбувся у Києві ще 29 вересня. Про це повідомила компанія Milrem Robotics.

Спершу сторони мають налагодити стратегічне співробітництво з метою визначення потреб Сил оборони України, а також способів використання роботизованих платформ на полі бою. А естонські фахівці будуть інтегрувати бойовий досвід бійців ЗСУ до вже наявних в активі Milrem Robotics систем, а також і створювати нові вироби. До процесу будуть залучені українські виробники оборонної продукції.

Компанія Milrem Robotics також розглядає виробництво низки різних безпілотних платформ естонського виробника в Україні, а також інженерної співпраці у розробці колісної бойової роботизованої машини.

Серед платформ естонці передусім називають THeMIS Combat. Це машина вогневої підтримки, що може бути оснащена кулеметом, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматичними гарматами чи протитанковими ракетними комплексами.

Також існує інженерна версія робота, який призначений для виявлення мін та розмінування та роботизована платформа для медичної евакуації (CASEVAC).

Нагадаємо, у вересні український бойовий робот «Лють» успішно пройшов польові випробування. Ця машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.