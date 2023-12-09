Появились подробности рейда ТЦК в оздоровительный комплекс Косино в Закарпатье. Фото:

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Рейд працівників ТЦК та СП на територію оздоровчого комплексу «Косино» прокоментувала адміністрація закладу.

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У четвер, 7 грудня, до комплексу увірвалися декілька десятків невідомих у балаклавах та зі зброєю. Ці чоловіки не пред’явили документів, але погрожували автоматами працівницям закладу та відвідувачам, серед яких діти, жінки та люди поважного віку. Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та пенсіонерів. Про це комплекс «Термальні води Косино» повідомив у Facebook.

Адміністрація заявила, що військкоми застосували фізичну силу до директора комплексу у відповідь на його прохання показати документи. Також постраждав адвокат, який знімав це на відео. У порушенні закону заклад звинувачує очільника Закарпатського ОТЦК Андрія Сачука та очільника Ужгородського РТЦК Ігоря Тищука.

Також у комплексі запевнили, що нібито у закладі не відпочивали «мажори», а перебували на оздоровленні переважно жінки та діти. Крім того, того повідомили, що військкоми забрали з комплексу двох чоловіків та повезли їх у невідомому напрямку.

У всіх випадках відстежується хамська, брутальна та зневажлива поведінка до громадян України, як до чоловіків, та і до жінок та дітей, — йдеться в заяві.

Адміністрація комплексу «Косино» заявила, що звернулася із заявами в поліцію, Службу безпеки України, Державне бюро розслідувань, де зареєстрували кримінальні провадження в ЄРДР за статтями про перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей.

Раніше Закарпатський ОТЦК та СП заявив, що його працівники у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. Військкоми вважають, що чоловіки в спортзалах та розважальних закладах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які воюють.

Нагадаємо, 7 грудня журналіст Віталій Глагола повідомляв, що співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснили рейд на оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино» в Закарпатській області.