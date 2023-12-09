ВРУ призвала страны ЕС поддержать начало переговоров по вступлению Украины. Фото:

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Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Євросоюзу.

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Парламент попросив підтримати відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Відповідне звернення було ухвалене голосами 292 нардепів під час засідання 9 грудня. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

ВРУ закликала ухвалити рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, влітку 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС. Після цього Україна мала виконати низку рекомендацій від Євросоюзу, щоб почати переговори власне про вступ.

8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС, бо Україна виконала 90% рекомендацій, які дав Брюссель, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

А 28 листопада вже конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська Рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.