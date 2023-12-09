путин установил дедлайн для оккупации Авдеевки и Купянска. Фото: ISW

https://racurs.ua/n190163-putin-ustanovil-dedlayn-dlya-okkupacii-avdeevki-i-kupyanska-isw.html

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Наказ захопити Авдіївку та Куп’янськ до березня 2024 року отримала російська армія.

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Ймовірно, з Кремля надійшло доручення захопити Авдіївку та, можливо, Куп’янськ, до березня 2024 року. Ці події могли б посприяти успіху російського диктатора володимира путіна на президентських виборах. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що оголошення путіна про висування своєї кандидатури на посаду президента у військовій обстановці «вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні рф в Україні більше, ніж раніше оцінював ISW». На думку експертів, таким чином диктатор підстрахувався на випадок, якщо окупанти не вкладуться у визначений дедлайн.

В ISW заявили, що Кремль використовує заяву путіна для переконання великої групи виборців у тому, що російські військові підтримують чинного президента.

Нагадаємо, у Силах оборони заявили, що російська армія за майже два місяці спроб оточити Авдіївку втратила вбитими та пораненими понад 15 тис. солдатів та офіцерів. Також під час спроб захопити місто ворог втратив вісім літаків Су-25 та понад 600 одиниць техніки.