Офицер "Легиона Свободы" - Силы обороны готовятся и к худшим ситуациям в Авдеевке

https://racurs.ua/n190176-sily-oborony-gotovyatsya-i-k-hudshim-situaciyam-v-avdeevke-oficer-legiona-svobody.html

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Українські Сили оборони ведуть бої на промзоні Авдіївки, але обставини критичні. Промзона Авдіївки може стати «сірою», Сили оборони готуються до найгірших ситуацій.

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Про це заявив офіцер «Легіону Свободи», майор МВС Максим Морозов в ефірі «Еспресо».

Коксохім, там дуже сильно тиснуть, але ситуація хоч і складна, але стабільна. Єдиний успіх москалів на цьому напрямку був декілька тижнів тому, вони добігли до паркана, їх вдало ліквідували. Після цього успіхів, навіть натяків поки у ворога нема, це залежить, звичайно, від наших Сил оборони. Тому коксохім повністю під контролем Збройних сил України, звісно, що його обстрілюють і завдають авіаудавів, постійно він перебуває під обстрілами з РСЗВ та арти, але завод під нашим контролем на всі 100%, — зазначив він.

За його словами, найкритичнішою точкою залишається промзона поблизу Авдіївського коксохіму. Противник завдає масованих авіа- та артударів, а приміщення перетворюються на будівельне сміття.

Дуже важко ввести якісь оборонні дії, спираючись на температуру повітря, яка знижується. Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона, можливо, стане сірою зоною, але зараз вона контролюється, йдуть бої, але Сили оборони готуються й до найгірших ситуацій, — наголосив військовий і додав, що промзона — це ворота в Авдіївку, а тому доволі важливий об'єкт.

Про те, що російські війська продовжують просуватися під Авдіївкою, повідомив 8 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська просунулися до очисних споруд Авдіївського коксохіму.

Крім того, російські джерела стверджували, що 7 та 8 грудня російські війська просунулися до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промзоні на південний схід від Авдіївки.