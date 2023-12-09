Финляндия начала проверку российского неонациста из-за причастности к военным преступлениям в Украине

https://racurs.ua/n190187-finlyandiya-nachala-proverku-rossiyskogo-neonacista-iz-za-prichastnosti-k-voennym-prestupleniyam.html

Ракурс

Поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування проти бойовика рф Воїслава Тордена (Петровського).

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Рішення про те, чи «Фінляндія розпочинатиме розслідування за фактом тероризму», як повідомляє видання Yle, можуть ухвалити на початку наступного тижня. За даними видання, наразі поліція вивчає матеріали, надіслані Україною до Фінляндії. Ці матеріали є в генпрокуратурі.

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе розповів виданню, що Петровського підозрюють у скоєнні злочинів терористичного характеру на території України у складі неонацистського угруповання «Русич».

Тордена затримали у Фінляндії на запит Києва. Фінський Верховний суд відповів відмовою на запит. Тордена випустили 8 грудня та одразу знову затримали.

Як пише Yle, поліція спільно з генпрокуратурою вивчають відомості, передані українською стороною, які б підтверджували необхідність висилки росіянина.

Після цього генпрокурор ухвалить рішення про початок повноцінного розслідування.

Зазначається, що випадок Тордена унікальний, оскільки розслідуватимуть діяльність негромадянина Фінляндії, який скоїв ймовірні злочини за межами країни. Однак фінське законодавство дозволяє «на користь слідства та здійснення правосуддя» розпочинати такі розслідування.

В Україні Ян Петровський (Воїслав Торден) оголошений у розшук за підозрою в участі у терористичній діяльності — за участь у бойових діях на Донбасі у 2014−2015 роках.