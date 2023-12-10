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Защитники Украины ликвидировали более 338 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
700 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190192-700-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 338 тис. 820 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 700 осіб. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 636 танків;
- 10 тис. 529 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 64 одиниці артилерійських систем;
- 919 одиниці РСЗВ;
- 605 одиниць засобів ППО;
- 324 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 136 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 586 крилатих ракет;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 623 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 162 одиниці спеціальної техніки.
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