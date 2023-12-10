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Защитники Украины ликвидировали более 338 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

700 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

10 дек 2023, 09:01
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 338 тис. 820 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 700 осіб. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 636 танків;
  • 10 тис. 529 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 64 одиниці артилерійських систем;
  • 919 одиниці РСЗВ;
  • 605 одиниць засобів ППО;
  • 324 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 136 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 586 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 623 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 162 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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