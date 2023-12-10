Первокурсников избили во время «посвящения» в училище. Фото:

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Ракурс

Студентів першого курсу побили в училищі на Львівщині.

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У соціальних мережах поширилося відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі били в голову та в груди інших хлопців. Побиття відбулося ще в жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району. Про це 10 грудня повідомила поліція Львівської області.

Під час побиття новеньких старшокурсники використовували боксерську рукавицю. У соціальних мережах писали, що таким чином студентам першого курсу влаштували «посвяту» у гуртожитку.

Правоохоронці заявили, що встановили всіх учасників події, а з потерпілими працюють психологи. Розслідується кримінальне провадження, яке відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у листопаді в Житомирі молодий парубок побив працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час спілкування з воєнкомами стався конфлікт, в ході якого хлопчину повалили на землю. Після цього він завдав працівнику ТЦК кількох ударів.