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Первокурсников избили во время «посвящения» в училище. Фото:
Первокурсников избили во время «посвящения» в училище Львовской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190209-pervokursnikov-izbili-vo-vremya-posvyascheniya-v-uchilische-lvovskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Студентів першого курсу побили в училищі на Львівщині.
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У соціальних мережах поширилося відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі били в голову та в груди інших хлопців. Побиття відбулося ще в жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району. Про це 10 грудня повідомила поліція Львівської області.
Під час побиття новеньких старшокурсники використовували боксерську рукавицю. У соціальних мережах писали, що таким чином студентам першого курсу влаштували «посвяту» у гуртожитку.
Правоохоронці заявили, що встановили всіх учасників події, а з потерпілими працюють психологи. Розслідується кримінальне провадження, яке відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, у листопаді в Житомирі молодий парубок побив працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час спілкування з воєнкомами стався конфлікт, в ході якого хлопчину повалили на землю. Після цього він завдав працівнику ТЦК кількох ударів.
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