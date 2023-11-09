Працівника ТЦК побили у Житомирі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n189174-pracivnyka-tck-pobyly-posered-vulyci-u-jytomyri-video.html

Ракурс

Побиття працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталося в Житомирі.

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У середу, 8 листопада, біля магазину на вулиці Гоголівській працівники ТЦК перебували у службових справах. На одного з військових напад невідомий, який побив працівника військкомату та згодом втік. Таку версію інцидент розповів постраждалий, який звернувся з заявою до поліції. Про це 9 листопада повідомило «Суспільне» з посиланням на обласне управління поліції.

Правоохоронці вже відрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Заявника направили на проходження судово-медичної експертизи.

Поліцейські встановили особу нападника та розшукують його. Попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомирської області.

Нагадаємо, у жовтні в мережі з’явилося відео на якому можна було побачити, як у Львові двоє чоловіків у військовій формі під обурені вигуки перехожих силою заштовхують цивільного у будівлю. У соцмережах писали, що чоловік приїхав до Львова із Києва. Після затримання, йому нібито вночі провели медобстеження, та вже на ранок доставили на полігон у Рівненську область.