Військові силою затягують чоловіка до приміщення - у Львівському ТЦК почали перевірку

https://racurs.ua/ua/n188194-viyskovi-sylou-zatyaguut-cholovika-do-prymischennya-u-lvivskomu-tck-pochaly-perevirku-video.html

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У Львівському обласному територіальному центрі комплектування розповіли, що розпочали службову перевірку через оприлюднене в мережі відео.

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Про це повідомило 11 жовтня «Суспільне».

Йдеться про запис, на якому нібито двоє чоловіків у військовій формі під обурені вигуки перехожих силою заштовхують цивільного у будівлю.

У Львівському ТЦК розпочали перевірку щодо ситуації, де нібито військові силою затягують чоловіка до приміщення. Відео з інцидентом поширили в соцмережах. Про це повідомила служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку, — йдеться у повідомленні.

Як стверджують у соцмережах, чоловік приїхав до Львова із Києва. Після затримання, йому нібито вночі провели медобстеження, та вже на ранок доставили на полігон у Рівненську область.

У вересні у соціальній мережі вже поширювали відео інциденту у Самбірському Територіальному центрі комплектування, де били та погрожували чоловіку з Харкова. Наразі Державне бюро розслідувань встановлює обставини інциденту.