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У Тернополі відкрили провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які били чоловіків
У Тернополі відкрили провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які били чоловіків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188076-u-ternopoli-vidkryly-provadjennya-stosovno-pracivnykiv-oblasnogo-tck-yaki-byly-cholovikiv-video.htmlРакурс
У Тернополі відкрили кримінальне провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які, як видно на відео, опублікованому в мережі, били двох чоловіків. Прокуратура розслідує інцидент за фактом перевищення службових обовʼязків.
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У Тернопільському ТЦК заявили, що вже розпочали службове розслідування. Офіс омбудсмана розпочинає перевірку, аби встановити обставини порушення прав людини, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Мер Тернополя також відреагував на відео.
Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими, — написав у своїх соцмережах Сергій Надал.
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