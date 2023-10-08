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Ракурс
У Тернополі відкрили провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які били чоловіків

У Тернополі відкрили провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які били чоловіків (ВІДЕО)

8 жов 2023, 15:02
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У Тернополі відкрили кримінальне провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які, як видно на відео, опублікованому в мережі, били двох чоловіків. Прокуратура розслідує інцидент за фактом перевищення службових обовʼязків.


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У Тернопільському ТЦК заявили, що вже розпочали службове розслідування. Офіс омбудсмана розпочинає перевірку, аби встановити обставини порушення прав людини, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Мер Тернополя також відреагував на відео.

Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими, — написав у своїх соцмережах Сергій Надал.

Джерело: Ракурс


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