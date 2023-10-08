В Тернополе открыли дело на сотрудников ТЦК, которые избивали мужчин

https://racurs.ua/n188076-v-ternopole-otkryli-delo-na-sotrudnikov-tck-kotorye-izbivali-mujchin-video.html

Ракурс

У Тернополі відкрили кримінальне провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які, як видно на відео, опублікованому в мережі, били двох чоловіків. Прокуратура розслідує інцидент за фактом перевищення службових обовʼязків.

.

У Тернопільському ТЦК заявили, що вже розпочали службове розслідування. Офіс омбудсмана розпочинає перевірку, аби встановити обставини порушення прав людини, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Мер Тернополя також відреагував на відео.