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В Тернополе открыли дело на сотрудников ТЦК, которые избивали мужчин
В Тернополе открыли дело на сотрудников ТЦК, которые избивали мужчин (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188076-v-ternopole-otkryli-delo-na-sotrudnikov-tck-kotorye-izbivali-mujchin-video.htmlРакурс
У Тернополі відкрили кримінальне провадження стосовно працівників обласного ТЦК, які, як видно на відео, опублікованому в мережі, били двох чоловіків. Прокуратура розслідує інцидент за фактом перевищення службових обовʼязків.
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У Тернопільському ТЦК заявили, що вже розпочали службове розслідування. Офіс омбудсмана розпочинає перевірку, аби встановити обставини порушення прав людини, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Мер Тернополя також відреагував на відео.
Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими, — написав у своїх соцмережах Сергій Надал.
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