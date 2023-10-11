Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Урали», "Піон" та "буханка" - здобич операторів 28 бригади

«Урали», «Піон» та «буханка» — здобич операторів БПЛА 28 бригади (ВІДЕО)

11 жов 2023, 18:11
999

На гарячій ділянці Бахмутського напрямку вдало попрацювала група «Асгард» підрозділу «Очі» та група «Шарк» 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.


.

Українські оператори БПЛА знищили ударними дронами спочатку «Урал» з 30-ма росіянами, згодом уразили САУ 2С7 «Піон», а також ліквідували ще два «Урала» і так звану «Буханку».

Усі ці цілі українські сили знищили FPV-дронами, які коригувалися іншими БПЛА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів