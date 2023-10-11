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«Урали», "Піон" та "буханка" - здобич операторів 28 бригади
«Урали», «Піон» та «буханка» — здобич операторів БПЛА 28 бригади (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188193-uraly-pion-ta-buhanka-zdobych-operatoriv-bpla-28-brygady-video.htmlРакурс
На гарячій ділянці Бахмутського напрямку вдало попрацювала група «Асгард» підрозділу «Очі» та група «Шарк» 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
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Українські оператори БПЛА знищили ударними дронами спочатку «Урал» з 30-ма росіянами, згодом уразили САУ 2С7 «Піон», а також ліквідували ще два «Урала» і так звану «Буханку».
Усі ці цілі українські сили знищили FPV-дронами, які коригувалися іншими БПЛА.
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