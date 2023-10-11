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Ракурс
Дрони-камікадзе ЗСУ знищили російську гаубицю

Дрони-камікадзе ЗСУ знищили російську гаубицю (ВІДЕО)

11 жов 2023, 10:58
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Дрон-камікадзе Збройних сил України знищив на фронті російську гаубицю. Про це написав сьогодні у Телеграм активіст Сергій Стерненко. Він також оприлюднив відеозапис знищення російської військової техніки.


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Чудова робота підрозділу Shadow! Вночі тепловізійним дроном було виявлено російську гаубицю. Вона демаскувала себе, відкривши вогонь, — зазначив Стерненко.

Він додав, що того ж дня по ворожу гаубицю вилетіли два дрони-камікадзе ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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