Дрони-камікадзе ЗСУ знищили російську гаубицю

https://racurs.ua/ua/n188173-drony-kamikadze-zsu-znyschyly-rosiysku-gaubycu-video.html

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Дрон-камікадзе Збройних сил України знищив на фронті російську гаубицю. Про це написав сьогодні у Телеграм активіст Сергій Стерненко. Він також оприлюднив відеозапис знищення російської військової техніки.

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Чудова робота підрозділу Shadow! Вночі тепловізійним дроном було виявлено російську гаубицю. Вона демаскувала себе, відкривши вогонь, — зазначив Стерненко.

Він додав, що того ж дня по ворожу гаубицю вилетіли два дрони-камікадзе ЗСУ.