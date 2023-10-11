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Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили российскую гаубицу
Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили российскую гаубицу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188173-drony-kamikadze-vsu-unichtojili-rossiyskuu-gaubicu-video.htmlРакурс
Дрон-камікадзе Збройних сил України знищив на фронті російську гаубицю. Про це написав сьогодні у Телеграм активіст Сергій Стерненко. Він також оприлюднив відеозапис знищення російської військової техніки.
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Чудова робота підрозділу Shadow! Вночі тепловізійним дроном було виявлено російську гаубицю. Вона демаскувала себе, відкривши вогонь, — зазначив Стерненко.
Він додав, що того ж дня по ворожу гаубицю вилетіли два дрони-камікадзе ЗСУ.
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