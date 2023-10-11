Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили российскую гаубицу

Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили российскую гаубицу (ВИДЕО)

11 окт 2023, 10:58
999

Дрон-камікадзе Збройних сил України знищив на фронті російську гаубицю. Про це написав сьогодні у Телеграм активіст Сергій Стерненко. Він також оприлюднив відеозапис знищення російської військової техніки.


.

Чудова робота підрозділу Shadow! Вночі тепловізійним дроном було виявлено російську гаубицю. Вона демаскувала себе, відкривши вогонь, — зазначив Стерненко.

Він додав, що того ж дня по ворожу гаубицю вилетіли два дрони-камікадзе ЗСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров