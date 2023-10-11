Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро податків, отриманих із доходів від заморожених активів рф: як це працюватиме

https://racurs.ua/ua/n188192-belgiya-peredast-ukrayini-1-7-mlrd-ievro-podatkiv-otrymanyh-iz-dohodiv-vid-zamorojenyh-aktyviv-rf.html

Ракурс

Бельгія має намір передати Україні 1,7 мільярда євро, отриманих у вигляді податків із доходів від заморожених російських активів.

.

Про це 11 жовтня повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Олександра Де Кроо.

Є заморожені кошти росії, є доходи від [реінвестування] цих коштів. Але й перше, і друге — це компетенція Євросоюзу. Ми ж можемо передати Україні кошти, отримані у вигляді податків на ці доходи, це 1,7 млрд євро, які мають бути використані на підтримку та відновлення України, — цитує слова прем'єр-міністра.

Bloomberg пише, що в Євросоюзі заморожено російські активи більше ніж на 200 млрд євро. Значна частина з них (за даними Euronews, приблизно 180 млрд) знаходиться у європейському депозитарії Euroclear, розташованому у Бельгії. Доходи із цих коштів оподатковуються у розмірі 25%, пояснює агентство.

Нам із самого початку було ясно: будь-які податки з російських активів не підуть до нашого бюджету, вони підуть безпосередньо українцям, — сказав Де Кроо.

За його словами, отримані кошти бельгійська влада планує направити на фінансування військової та гуманітарної допомоги Україні, а також на відновлення країни.

Влада Євросоюзу обговорює можливість використання заморожених активів ЦБ РФ як мінімум з осені 2022 року. Для цих цілей у лютому 2023 року було створено спеціальну робочу групу, яка мала вирішити це питання, у тому числі оцінивши можливість передачі прибутку від російських активів на відновлення України.

Наприкінці червня агентство Bloomberg писало, що робоча група дійшла висновку, що законної підстави для конфіскації цих активів немає. У зв’язку з цим група зосередилася на вивченні варіантів тимчасового використання активів, у тому числі реінвестування з метою отримання прибутку, який потім можна буде направити на відновлення України.