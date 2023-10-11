росія змогла модернізувати "Ланцет" та збільшила дальність його польоту

https://racurs.ua/ua/n188191-rosiya-zmogla-modernizuvaty-lancet-ta-zbilshyla-dalnist-yogo-polotu.html

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росія змогла модернізувати ударний БПЛА «Ланцет» та збільшила дальність їх польоту до 70 км.

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Про це повідомили в ОК «Південь».

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти збільшили атаки дронами з тимчасово окупованих територій та застосовують їх на лівому березі Дніпра, зокрема й ті, що скидають вибухово-осколкові боєприпаси.

Що стосується їхніх дронів «Ланцет», то дійсно останнім часом росіяни почали показувати дива їх технічного вдосконалення. Оскільки якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60−70 км, — додала Гуменюк.

10 жовтня у мережі росіяни просували відео з нібито ураженням «Ланцетом» українського штурмовика Су-25 на аеродрому поблизу Кривого Рогу.