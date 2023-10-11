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"Уралы", "Пион" и "буханка" - добыча операторов 28 бригады

«Уралы», «Пион» и «буханка» — добыча операторов дронов 28 бригады (ВИДЕО)

11 окт 2023, 18:11
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На гарячій ділянці Бахмутського напрямку вдало попрацювала група «Асгард» підрозділу «Очі» та група «Шарк» 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.


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Українські оператори БПЛА знищили ударними дронами спочатку «Урал» з 30-ма росіянами, згодом уразили САУ 2С7 «Піон», а також ліквідували ще два «Урала» і так звану «Буханку».

Усі ці цілі українські сили знищили FPV-дронами, які коригувалися іншими БПЛА.

Источник: Ракурс


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