"Уралы", "Пион" и "буханка" - добыча операторов 28 бригады

https://racurs.ua/n188193-uraly-pion-i-buhanka-dobycha-operatorov-dronov-28-brigady-video.html

Ракурс

На гарячій ділянці Бахмутського напрямку вдало попрацювала група «Асгард» підрозділу «Очі» та група «Шарк» 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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Українські оператори БПЛА знищили ударними дронами спочатку «Урал» з 30-ма росіянами, згодом уразили САУ 2С7 «Піон», а також ліквідували ще два «Урала» і так звану «Буханку».

Усі ці цілі українські сили знищили FPV-дронами, які коригувалися іншими БПЛА.