Ракурсhttps://racurs.ua/
Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу из Украины. Скриншот из видео
Первая партия украинских фур по железной дороге прибыла в Польшу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190208-pervaya-partiya-ukrainskih-fur-po-jeleznoy-doroge-pribyla-v-polshu-video.htmlРакурс
Перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі з України сьогодні, 10 грудня.
.
Далі ці фури автодорогами повинні будуть дістатися до пункту призначення. Раніше Україна та Польща узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.
Залізничники наголосили, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок, який курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Так українські експортери та влада намагаються розв’язувати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники.
Перший потяг з фурами відбув до Польщі 7 грудня. У складі потяга були 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...