Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу из Украины. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n190208-pervaya-partiya-ukrainskih-fur-po-jeleznoy-doroge-pribyla-v-polshu-video.html

Ракурс

Перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі з України сьогодні, 10 грудня.

.

Далі ці фури автодорогами повинні будуть дістатися до пункту призначення. Раніше Україна та Польща узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Залізничники наголосили, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок, який курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Так українські експортери та влада намагаються розв’язувати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники.

Перший потяг з фурами відбув до Польщі 7 грудня. У складі потяга були 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами.