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Ракурс
Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу из Украины. Скриншот из видео

Первая партия украинских фур по железной дороге прибыла в Польшу (ВИДЕО)

10 дек 2023, 17:20
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Перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі з України сьогодні, 10 грудня.


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Далі ці фури автодорогами повинні будуть дістатися до пункту призначення. Раніше Україна та Польща узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Залізничники наголосили, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок, який курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Так українські експортери та влада намагаються розв’язувати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники.

Перший потяг з фурами відбув до Польщі 7 грудня. У складі потяга були 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами.

Источник: Ракурс


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