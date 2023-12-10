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Ракурс
Партія фур залізницею прибула до Польщі з України. Скріншот з відео

Перша партія українських фур залізницею прибула до Польщі (ВІДЕО)

10 гру 2023, 17:20
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Перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі з України сьогодні, 10 грудня.


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Далі ці фури автодорогами повинні будуть дістатися до пункту призначення. Раніше Україна та Польща узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Залізничники наголосили, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок, який курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Так українські експортери та влада намагаються розв’язувати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники.

Перший потяг з фурами відбув до Польщі 7 грудня. У складі потяга були 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами.

Джерело: Ракурс


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