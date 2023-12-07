«Укрзалізниця» відправила першу партію вантажівок через кордон. Фото:

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«Укрзалізниця» відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею.

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Перший контрейлерний поїзд з вантажівками вже вирушив до Польщі у четвер, 7 грудня. Залізничники працювали над цим проектом два тижні. У складі потяга були 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Зазначається, що потяг із вантажівками курсує з українського Скнилова до польського Славкува. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов — Грубешів.

Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу, — наголосили залізничники.

У компанії додали, що аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури поїдуть до місця призначення вже автошляхом. Далекобійників тим часом автобусом везуть до точки розвантаження.

«Укрзалізниця» також поінформувала, що для того, щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку — до UZ Cargo Poland.

Нагадаємо, сьогодні в «Укрзалізниці» заявили, що будуть масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами. Так українські експортери та влада намагаються розв’язувати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники.