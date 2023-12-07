Українці знайшли спосіб перевезти заблоковані фури з польсько-українського кордону

https://racurs.ua/ua/n190109-ukrayinci-znayshly-sposib-perevezty-zablokovani-fury-z-polsko-ukrayinskogo-kordonu-video.html

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«Укрзалізниця» заявила, що буде масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами.

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Так українські експортери та влада намагаються розв’язувати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники. Зараз українська та польська сторони узгоджують деякі технічні питання.

Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Ізов — Хрубешув»). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — сказав Ткачов, — розповів менеджер «Укрзалізниці» Валерій Ткачов «Інтерфакс-Україна».

За його інформацією, наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку, — пообіцяв представник «УЗ».

Оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу «Ліски».

Навантажений тестовий поїзд з 23 українськими фурами поки очікує на схвалення з боку польських митників.

В соцмережах публікують відео, на якому вантажівки перевозять контрейлерним потягом.

Пишуть, що відео зняли у Львівській області. Так заблокованому у Польщі транспорту нібито вдається перетинати кордон.