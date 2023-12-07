Бразилія стягує війська до кордону з Венесуелою через загрозу нападу проти Гайани

https://racurs.ua/ua/n190108-brazyliya-styaguie-viyska-do-kordonu-z-venesuelou-cherez-zagrozu-napadu-proty-gayany.html

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Бразилія оголосила про намір розгорнути додатковий контингент на кордоні з Венесуелою після того, як лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про плани анексувати частину території Гайани.

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Про це повідомляє ВВС.

Багатий нафтою регіон Гаяна-Ессекібо належить Гайані, але Венесуела оскаржує права на нього з кінця 19 століття.

Минулої неділі влада Венесуели провела національний референдум з питання приєднання цієї території. 95% сказали так.

Попри таку значну кількість, у референдумі взяли участь лише близько двох мільйонів осіб, тобто приблизно 10% населення, яке має право голосу.

Але президента Мадуро це не бентежить, він назвав результати голосування безумовною перемогою і в середу почав реалізацію плану анексії Гайани-Ессекібо, запропонувавши Національній асамблеї країни прийняти законопроект про включення цієї території до складу Венесуели.

Він також розпорядився видати державній нафтовій компанії ліцензії на розробку нафтових родовищ регіону.

Крім того, відтепер на картах Венесуели територія Гаяни-Ессекібо буде позначатися як частина країни. Раніше вона була заштрихована, що означало, що територія є спірною.

Гайана привела свої війська в стан підвищеної бойової готовності і звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням втрутитися в ситуацію, яка загрожує дестабілізувати весь регіон.

Бразильська армія перекидає додаткові війська та обладнання до прикордонного штату Рорайма.

Якщо Венесуела зважиться на військове вторгнення в Гайану-Ессекібо, то це буде можливо тільки через територію Бразилії. У районах, де Венесуела та Гайана безпосередньо межують, переміщення військ фактично неможливе через рельєф місцевості.

Бразильське командування заявило, що нарощує свою присутність у регіоні, щоб забезпечити невтручання Бразилії в конфлікт.

Військовий гелікоптер Гайани з сімома людьми на борту зник з радарів у середу. Інформації про нього досі немає, однак глава Генштабу Омар Хан заявив, що досі немає жодних ознак причетності Венесуели до інциденту.