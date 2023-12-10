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Ракурс
Ситуація на сході України складна. Фото: ОПУ

Ситуація на сході України складна, ворог наступає по всьому фронту — Сирський

10 гру 2023, 16:50
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Ситуація на сході України залишається складною, а армія російської федерації наступає по всій лінії фронту.


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Підрозділи українських Збройних сил забезпечують стійкість оборони. Командування вже проаналізувало обстановку на цих ділянках фронту та розглянуло варіанти подальших дій. Про це після наради з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту, — наголосив генерал.

За його словами, командування прийняло необхідні рішення та вжило заходів для забезпечення стійкості української оборони, збереження життя бійців та раціонального використання боєприпасів.

Армія рф наступає по всьому фронту на Сході. Фото: Сирський у Telegram

Армія рф наступає по всьому фронту на Сході. Фото: Сирський у Telegram

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російський диктатор володимир путін віддав наказ армії рф захопити Авдіївку та Куп’янськ до березня 2024 року. Експерти упевнені, що ці події могли б посприяти успіху путіна на майбутніх президентських виборах.

Джерело: Ракурс


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