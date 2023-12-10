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Ситуация на востоке Украины сложная. Фото: ОПУ
Ситуация на востоке Украины сложная, враг наступает по всему фронту — Сырскийhttps://racurs.ua/n190207-situaciya-na-vostoke-ukrainy-slojnaya-vrag-nastupaet-po-vsemu-frontu-syrskiy.htmlРакурс
Ситуація на сході України залишається складною, а армія російської федерації наступає по всій лінії фронту.
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Підрозділи українських Збройних сил забезпечують стійкість оборони. Командування вже проаналізувало обстановку на цих ділянках фронту та розглянуло варіанти подальших дій. Про це після наради з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський повідомив у Telegram.
Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту, — наголосив генерал.
За його словами, командування прийняло необхідні рішення та вжило заходів для забезпечення стійкості української оборони, збереження життя бійців та раціонального використання боєприпасів.
Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російський диктатор володимир путін віддав наказ армії рф захопити Авдіївку та Куп’янськ до березня 2024 року. Експерти упевнені, що ці події могли б посприяти успіху путіна на майбутніх президентських виборах.
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