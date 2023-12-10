Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Стратегические бомбардировщики Ту-95. Фото:

рф перешла к более масштабным атакам против энергетики Украины — британская разведка

10 дек 2023, 16:20
999

Масштабну кампанію проти української енергетики могла розпочати російська федерація.


.

У п’ятницю, 8 грудня, окупанти вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та центральній Україні з використанням стратегічних бомбардувальників Ту-95. З району Каспійського моря були запущені ракети Х-101. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України, — наголосила розвідка.

Британці стверджують, що пошкодження є мінімальними, бо більшість російських ракет були успішно перехоплені українськими силами ППО.

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров