Стратегічні бомбардувальники Ту-95. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190206-rf-pereyshla-do-masshtabnishyh-atak-proty-energetyky-ukrayiny-brytanska-rozvidka.html

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Масштабну кампанію проти української енергетики могла розпочати російська федерація.

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У п’ятницю, 8 грудня, окупанти вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та центральній Україні з використанням стратегічних бомбардувальників Ту-95. З району Каспійського моря були запущені ракети Х-101. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України, — наголосила розвідка.

Британці стверджують, що пошкодження є мінімальними, бо більшість російських ракет були успішно перехоплені українськими силами ППО.

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито.