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Ракурс
Російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

14 крилатих ракет знищили сили ППО вранці 8 грудня (ІНФОГРАФІКА)

8 гру 2023, 10:50
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Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, близько 6.00 завдали удару крилатими ракетами Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього було задіяно сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування:

  • частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині;
  • інша група ракет, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині, — зазначають у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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