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Російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»
14 крилатих ракет знищили сили ППО вранці 8 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190130-14-krylatyh-raket-znyschyly-syly-ppo-vranci-8-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, близько 6.00 завдали удару крилатими ракетами Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього було задіяно сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування:
- частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині;
- інша група ракет, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.
Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині, — зазначають у Повітряних силах.
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