Російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n190130-14-krylatyh-raket-znyschyly-syly-ppo-vranci-8-grudnya-infografika.html

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Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, близько 6.00 завдали удару крилатими ракетами Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього було задіяно сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування:

частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині;

інша група ракет, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.