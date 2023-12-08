Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

На Дніпропетровщини внаслідок російської ракетної атаки загинула людина

8 гру 2023, 10:07
999

Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вранці здійснили чергову ракетну атаку по Україні.


.

В результаті у Павлоградському районі Дніпропетровської області загинула людина. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, за попередньо інформацією, постраждали ще четверо людей.

Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини — у важкому стані, — зазначив Лисак.

За словами Лисака, ворог цілив Павлограду і вчора, 7 грудня, пізно ввечері — сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів