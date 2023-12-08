На Днепропетровщине в результате российской ракетной атаки погиб человек

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Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вранці здійснили чергову ракетну атаку по Україні.
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В результаті у Павлоградському районі Дніпропетровської області загинула людина. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також, за попередньо інформацією, постраждали ще четверо людей.
Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини — у важкому стані, — зазначив Лисак.
За словами Лисака, ворог цілив Павлограду і вчора, 7 грудня, пізно ввечері — сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.
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