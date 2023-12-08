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Россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: «Укринформ»

Силы ПВО сбили все крылатые ракеты, летевшие в направлении Киева — КМВА

8 дек 2023, 09:33
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Російські загарбники після тривалої паузи у 79 днів поновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.


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Сьогодні, 8 грудня, вранці близько десяти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області рф. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці, — зазначив Попко.

Зазначається, що інформації про жертви чи руйнування у столиці немає.

Як ви бачите, ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, — наголошує Попко. — Ми витримали численні ракетні удари минулої зими і вірю, що разом здолаємо будь-які інші виклики!

Источник: Ракурс


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