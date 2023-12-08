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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил СЗУ.
Атака здійснювалася з двох напрямків:
- безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ (рф);
- зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області рф.
Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300, — вказано в повідомленні. — Напрямок удару «шахедів» — Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет — Харківщина.
Зазначається, що захисники України знищили п’ять ударних безпілотників ворога.
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