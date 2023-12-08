Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: Forbes

https://racurs.ua/n190127-pyat-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-8-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил СЗУ.

Атака здійснювалася з двох напрямків:

безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ (рф);

зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області рф.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300, — вказано в повідомленні. — Напрямок удару «шахедів» — Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет — Харківщина.

Зазначається, що захисники України знищили п’ять ударних безпілотників ворога.