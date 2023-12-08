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Ракурс
Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: Forbes

Пять «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 8 декабря (ИНФОГРАФИКА)

8 дек 2023, 09:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил СЗУ.

Атака здійснювалася з двох напрямків:

  • безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ (рф);
  • зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області рф.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300, — вказано в повідомленні. — Напрямок удару «шахедів» — Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет — Харківщина.

Зазначається, що захисники України знищили п’ять ударних безпілотників ворога.

Источник: Ракурс


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