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Последствия российских ракетных ударов, фото: ГСЧС

Рашисты ночью нанесли шесть ударов ракетами по Харькову (ФОТО)

8 дек 2023, 08:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, завдали шість ударів по Харкову.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо — ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, — зазначають в ОВА.

У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що масований ракетний удар по місту рашисти завдали близько третьої години ночі.

Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, — зазначають у ДСНС. — Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.

Наслідки російських ракетних ударів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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