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Последствия российских ракетных ударов, фото: ГСЧС
Рашисты ночью нанесли шесть ударов ракетами по Харькову (ФОТО)https://racurs.ua/n190126-rashisty-nochu-nanesli-shest-udarov-raketami-po-harkovu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, завдали шість ударів по Харкову.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.
Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо — ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, — зазначають в ОВА.
У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що масований ракетний удар по місту рашисти завдали близько третьої години ночі.
Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, — зазначають у ДСНС. — Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.
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