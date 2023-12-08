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Ракурс
Наслідки російських ракетних ударів, фото: ДСНС

Рашисти вночі завдали шість ударів ракетами по Харкову (ФОТО)

8 гру 2023, 08:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, завдали шість ударів по Харкову.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо — ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, — зазначають в ОВА.

У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що масований ракетний удар по місту рашисти завдали близько третьої години ночі.

Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, — зазначають у ДСНС. — Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.

Наслідки російських ракетних ударів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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