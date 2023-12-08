Наслідки російських ракетних ударів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n190126-rashysty-vnochi-zavdaly-shist-udariv-raketamy-po-harkovu-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, завдали шість ударів по Харкову.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо — ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, — зазначають в ОВА.

У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що масований ракетний удар по місту рашисти завдали близько третьої години ночі.