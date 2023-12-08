Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ракетних ударів, фото: ДСНС
Рашисти вночі завдали шість ударів ракетами по Харкову (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190126-rashysty-vnochi-zavdaly-shist-udariv-raketamy-po-harkovu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 грудня, завдали шість ударів по Харкову.
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.
Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо — ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, — зазначають в ОВА.
У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що масований ракетний удар по місту рашисти завдали близько третьої години ночі.
Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, — зазначають у ДСНС. — Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...