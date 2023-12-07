Ворог обстріляв одну з ТЕС у прифронтовій зоні. Фото:

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Армія росії сьогодні 7 грудня завдали удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні.

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Внаслідок артилерійського обстрілу було серйозно пошкоджене обладнання, що призвело до призупинення роботи двох енергоблоків. Через це, а також унаслідок зниження температури довкілля фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі. Про це повідомило Міненерго.

У відомстві закликали споживачів споживати електроенергію розумно та економно, особливо в пікові години навантаження на мережу.

А в «Укренерго» повідомили, що через похолодання значно зросло споживання, а можливості електростанцій збільшити виробництво електроенергії обмежені. Також похмура погода заважає роботі сонячних електростанцій.

Нагадаємо, 7 грудня в українській енергосистемі через похолодання виник дефіцит електроенергії, внаслідок чого «Укренерго» застосувало з 11.00 до 19.00 аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини. Енергетики при цьому наголосили, що аварійна допомога — це екстрений захід для подолання дефіциту.