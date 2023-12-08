Росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n190128-syly-ppo-zbyly-usi-krylati-rakety-yaki-letily-v-napryamku-kyieva-kmva.html

Ракурс

Російські загарбники після тривалої паузи у 79 днів поновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

.

Сьогодні, 8 грудня, вранці близько десяти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області рф. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці, — зазначив Попко.

Зазначається, що інформації про жертви чи руйнування у столиці немає.