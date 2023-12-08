Сили ППО збили усі крилаті ракети, які летіли в напрямку Києва — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n190128-syly-ppo-zbyly-usi-krylati-rakety-yaki-letily-v-napryamku-kyieva-kmva.htmlРакурс
Російські загарбники після тривалої паузи у 79 днів поновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.
Сьогодні, 8 грудня, вранці близько десяти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області рф. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці, — зазначив Попко.
Зазначається, що інформації про жертви чи руйнування у столиці немає.
Як ви бачите, ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, — наголошує Попко. — Ми витримали численні ракетні удари минулої зими і вірю, що разом здолаємо будь-які інші виклики!