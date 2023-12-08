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Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, близько 6.00 завдали удару крилатими ракетами Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього було задіяно сім літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування:
- частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині;
- інша група ракет, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.
Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині, — зазначають у Повітряних силах.
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