Головнокомандувач Збройних сил Швеції побував на передовій в Україні. Фото: ЗС Швеції

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Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден побував на передовій в Україні.

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Шведський генерал відвідав бійців 45-ї окремої артилерійської бригади, які виконують завдання на східному напрямку. Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їхню бойову роботу. Про це повідомили Збройні сили Швеції та 45-та ОАБр у Facebook.

Артилеристи 45-ї бригади працюють на шведській техніці, а саме — на самохідній артилерійській установці Archer та бойовій машині піхоти Stridsfordon 90.

Я хотів побачити та почути своїми очима та вухами, як надається підтримка на місці, і отримав підтвердження, що це справді має значення, — зазначив Мікаель Бюден.

Головнокомандувач ЗС Швеції наголосив, що його країна допомагатиме з обслуговуванням та ремонтом переданого озброєння, а також надаватиме боєприпаси. Артилеристи натомість подякували Бюдену за підтримку.

Зазначається, що під час візиту до України Бюден також зустрівся з міністром оборони Рустамом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, восени українські військові отримали від Швеції вісім новітніх самохідних артилерійських установок Archer. Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні цих гаубиць у січні. А 4 листопада, в День ракетних військ та артилерії, бійці ЗСУ вперше показали «Арчер», яку вже передали до однієї з бригад.