Новітні САУ Archer. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n189005-novitni-sau-archer-prybuly-do-ukrayiny-z-shveciyi-video.html

Ракурс

Україна отримала військову допомогу від Швеції.

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Українські військові вже отримали вісім новітніх самохідних артилерійських установок Archer. Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні цих гаубиць у січні. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що ця зброя має хорошу мобільність і високу точність. Про це передає SVT.

У День ракетних військ та артилерії, яке в Україні відзначали 4 листопада, українські військові вперше показали САУ Archer, яку вже передали до бригад.

Як відомо, Archer — це шведська самохідна артилерійська установка калібру 155-мм. Вона була створена на базі шасі вантажівки Volvo A30D та призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях. «Арчер» може уражати противника на відстані 5 км. При цьому для цієї САУ необхідно всього лише кілька хвилин для розгортання, відкриття вогню та від’їзду з місця ведення вогню.

Нагадаємо, 3 листопада Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги для України, який включає боєприпаси для ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК, теплий одяг, закуплять засоби боротьби з БпЛА.

Джерело: SVT