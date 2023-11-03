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Боєприпаси для NASAMS і HIMARS, снаряди, Javelin та гроші на ППО - США надали нову допомогу Україні

Боєприпаси для NASAMS і HIMARS, снаряди, Javelin та ППО — США надали нову допомогу Україні

3 лис 2023, 18:52
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Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги для України.


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Він включає до 125 млн дол. для задоволення негайних потреб України на полі бою, а також 300 млн в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Зі складів передають боєприпаси для ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК, теплий одяг, закуплять засоби боротьби з БпЛА, уточнили у Пентагоні.

В пакет входять:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;

  • артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;

  • ракети TOW;

  • протитанкові системи Javelin і AT-4;

  • більш як 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

  • 12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

  • боєприпаси з лазерним наведенням проти дронів;

  • спорядження для холодної погоди, запчастини для ремонту та технічного обслуговування, інше польове обладнання.

Основну частину пакета складають боєприпаси з лазерним наведенням для знищення безпілотників вартістю близько 300 млн дол.

Джерело: Ракурс


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