Боєприпаси для NASAMS і HIMARS, снаряди, Javelin та гроші на ППО - США надали нову допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n188986-boieprypasy-dlya-nasams-i-himars-snaryady-javelin-ta-groshi-na-ppo-ssha-nadaly-novu-dopomogu.html

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Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги для України.

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Він включає до 125 млн дол. для задоволення негайних потреб України на полі бою, а також 300 млн в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Зі складів передають боєприпаси для ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК, теплий одяг, закуплять засоби боротьби з БпЛА, уточнили у Пентагоні.

В пакет входять:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більш як 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

боєприпаси з лазерним наведенням проти дронів;

спорядження для холодної погоди, запчастини для ремонту та технічного обслуговування, інше польове обладнання.

Основну частину пакета складають боєприпаси з лазерним наведенням для знищення безпілотників вартістю близько 300 млн дол.