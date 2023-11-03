Ракурсhttps://racurs.ua/
Боеприпасы для NASAMS и HIMARS, снаряды, Javelin и ПВО — США оказали новую помощь Украине
Боеприпасы для NASAMS и HIMARS, снаряды, Javelin и ПВО — США оказали новую помощь Украинеhttps://racurs.ua/n188986-boepripasy-dlya-nasams-i-himars-snaryady-javelin-i-pvo-ssha-okazali-novuu-pomosch-ukraine.htmlРакурс
Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги для України.
.
Він включає до 125 млн дол. для задоволення негайних потреб України на полі бою, а також 300 млн в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.
Зі складів передають боєприпаси для ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК, теплий одяг, закуплять засоби боротьби з БпЛА, уточнили у Пентагоні.
В пакет входять:
додаткові боєприпаси для NASAMS;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;
ракети TOW;
протитанкові системи Javelin і AT-4;
більш як 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
12 вантажівок для перевезення важкої техніки;
боєприпаси з лазерним наведенням проти дронів;
спорядження для холодної погоди, запчастини для ремонту та технічного обслуговування, інше польове обладнання.
Основну частину пакета складають боєприпаси з лазерним наведенням для знищення безпілотників вартістю близько 300 млн дол.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...