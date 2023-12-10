Ворог вдарив по Нікополю дронами та артилерією. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n190204-vorog-spryamuvav-drony-na-raycentr-u-dnipropetrovskiy-oblasti-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Російські окупанти завдали удару по одному з районних центрів у Дніпропетровській області.

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Під обстрілом загарбників опинився Нікополь. Вчора з 12.00 місто перебувало під атакою кількох безпілотників, а близько опівночі противник обстріляв райцентр із важкої артилерії. Про це 10 грудня Національна поліція повідомила у Facebook.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, складську будівлю та житловий п’ятиповерховий будинок. Російські снаряди вибили віконне скло та двері, понівечили фасади, а уламки побили дах та стіни.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці обстрілів працюють правоохоронці та експерти.

Нагадаємо, 9 грудня над Криворізьким районом Дніпропетровської області українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств та зачепили дві вантажівки.