«Народний меморіал» згорів у Дніпрі, фото: «Суспільне»

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У Дніпрі згорів «меморіал», облаштований місцевими жителями в памʼять про жертв ракетного удару, завданого росіянами по багатоповерхівці на житломасиві Перемога 14 січня цього року.

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На «народному меморіалі» люди залишали квіти та іграшки. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що через загоряння також була пошкоджена зупинка, на якій був облаштований меморіал — згоріли сидіння та дах.

До «народного меморіалу» вже принесли нову іграшку, прапор та квіти.

Правоохоронці вже розшукують осіб, причетних до знищення меморіалу, повідомляє видання «Відкритий» з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Дніпра.

За виявленою інформацією в соціальних мережах поліцейські зареєстрували факт до журналу єдиного обліку відділення поліції для перевірки. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до події осіб, — зазначила речниця поліції Дніпра Аліна Стадник.

Наразі правоохоронці розглядають декілька версій того, що сталося:

підпал з хуліганських мотивів (навмисний підпал);

пожежа з необережності (загоряння сталось внаслідок необережного поводження з вогнем, через свічку або лампадку).

КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міськради готує заяву до поліції про псування комунального майна через підпалену зупинку, повідомляє «Дніпро Оперативний».

Зазначається, що цю зупинку було пошкоджено ще під час атаки 14 січня 2023 року. Її реконструкцію не проводили саме через те, що люди продовжували приносити квіти та іграшки, вшановуючи пам’ять про жертв.

На зупинці сьогодні проведуть прибирання після нічної пожежі, згодом вирішуватимуть питання щодо її реконструкції.

Російський ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року забрав життя 46 людей, ще понад 80 отримали важкі поранення.

Джерело: «Суспільне», «Відкритий», «Дніпро Оперативний»